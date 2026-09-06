Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM: Juara Bertahan Merasa Belum Sempurna

JawaPos.com – Sebagai juara bertahan Super League, Persib Bandung boleh dibilang sudah cukup lama memanaskan mesin. Maung Bandung menjadi runner-up Piala Presiden 2026, menjuarai Dewata Challenge Series 2026, hingga melewati playoff ACL 2 melawan Manila Digger.

Namun, rangkaian pertandingan tersebut belum membuat Persib merasa benar-benar sempurna. Pelatih Persib Igor Tolic masih melihat banyak hal yang harus dibenahi, terutama bagaimana tim membangun kekompakan setelah mengalami perubahan komposisi pemain.

“Pada dasarnya, kami baru menyelenggarakan sesi latihan bersama yang pertama pada 22 Agustus. Jadi, pada 22 Agustus, seluruh tim baru latihan bersama,” ujar Tolic dalam konferensi pers jelang laga, kemarin (5/9).

Situasi itu menjadi tantangan tersendiri karena Persib langsung dihadapkan pada pertandingan berat pada laga perdana Super League 2026-2027. PSM Makassar datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) malam ini untuk menguji sejauh mana kesiapan Maung Bandung memasuki kompetisi domestik.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung melalui Indosiar. Tolic menyadari PSM bukan lawan yang mudah.

Persib sendiri belum bisa menurunkan seluruh pemain yang diharapkan. Gakuto Notsuda, Luciano Guaycochea, dan Sandy Walsh dipastikan absen karena cedera.

Di kubu PSM, pelatih Darije Kalezic datang dengan misi berbeda. Setelah musim lalu banyak hal tidak berjalan sesuai harapan, Kalezic ingin membawa Juku Eja kembali stabil secara bertahap.

“Kami harus membangun fondasi yang kuat, fondasi yang lebih baik untuk membawa PSM selangkah demi selangkah ke tempat yang seharusnya dan untuk mencari kestabilan tersebut,” ucap Kalezic.

Persib tentu berharap status sebagai juara bertahan bisa menjadi modal untuk memulai musim dengan hasil positif. Namun, Tolic menilai timnya masih membutuhkan proses untuk menemukan kekompakan dan permainan terbaik.