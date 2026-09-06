Persebaya Ditahan Bhayangkara FC, Tavares Soroti Cuaca Panas dan Angin Kencang

Persebaya Surabaya gagal menang pada laga perdana Super League 2026-2027 setelah ditahan Bhayangkara FC 1-1. Bernardo Tavares menyoroti kualitas lawan, cuaca panas, dan angin kencang. (Dok. iLeague)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2026-2027. Green Force hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, kemarin sore.
Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang apik Persebaya saat menghadapi Bhayangkara FC. Dalam tiga pertemuan terakhir, Green Force belum pernah meraih kemenangan, dengan catatan satu kekalahan dan dua hasil imbang.
Persebaya sebenarnya sempat unggul lebih dulu. Yann Mabella mencetak gol pada menit ke-13. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir pertandingan.
Allano Lima menyamakan kedudukan pada menit ke-60. Hasil imbang itu tentu mengecewakan Bernardo Tavares karena Persebaya membidik kemenangan pada laga pembuka.
“Saya sedikit tidak senang. Sebab, kami sebenarnya ingin menang. Apalagi, kami sempat unggul lebih dulu,” kata pelatih Persebaya tersebut seusai laga.
Tavares memahami pertandingan melawan Bhayangkara FC tidak mudah. Dia bahkan memberikan pujian khusus kepada lawan yang dinilainya memiliki kualitas.
“Tidak mudah untuk bermain di sini. Kami tahu itu. Bhayangkara FC juga punya tim yang cukup bagus,” terang pelatih asal Portugal itu.
Tavares secara khusus memuji penampilan Allano Lima yang mampu mencetak gol penyeimbang.
“Salah satu contoh (pemain berkualitas) adalah Allano Lima. Dia datang dari bangku cadangan, kemudian mencetak gol,” jelas Tavares.
Selain kualitas lawan, Tavares menyebut kondisi cuaca turut memengaruhi permainan timnya. Cuaca di Bandar Lampung yang panas serta angin cukup kencang membuat beberapa umpan Persebaya tidak berjalan sesuai rencana.
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Jawa Pos
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