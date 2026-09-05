Prediksi Borneo FC vs Persija: Ujian Perdana Shin Tae-yong, Macan Kemayoran Tak Pernah Menang

Pemain Persija Jakarta saat berhadapan dengan Brisbane Roar FC pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). Shin Tae-yong menjalani laga perdana bersama Persija Jakarta di Super League 2026-2027. Macan Kemayoran punya catatan buruk saat menghadapi Borneo FC. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Shin Tae-yong (STY) memang bukan nama baru di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu punya pengalaman panjang menangani Timnas Indonesia.
Namun, pengalaman tersebut belum tentu membuat tugas barunya bersama Persija Jakarta menjadi mudah.
Ujian perdana yang sangat berat sudah menanti. Macan Kemayoran akan berhadapan dengan Borneo FC Samarinda pada laga pertama Super League 2026-2027. Duel tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, malam ini (5/9) pukul 19.00 WIB.
Borneo FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Pesut Etam merupakan runner-up musim lalu. Dan, dalam lima pertemuan terakhir, Persija tidak pernah menang melawan Pesut Etam.
STY menyadari betul situasi tersebut. Dia menyebut pertandingan pertama Persija di kompetisi musim ini bakal berjalan sulit.
“Karena Borneo peringkat dua musim kemarin, dan apalagi kita away, jadi akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami,” ujar pelatih berusia 55 tahun itu kemarin.
Meski begitu, STY memastikan Persija tidak datang ke Samarinda untuk sekadar menjalani pertandingan. Sebanyak 23 pemain diboyong ke Samarinda dan seluruhnya dalam kondisi baik.
“Kami tetap akan luangkan 100 persen untuk pertandingan besok,” tegasnya.
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Laga sekaligus menjadi kesempatan pertama untuk melihat bagaimana Persija versi STY bekerja dalam pertandingan resmi. Selama pramusim, pelatih yang pernah menangani Timnas Korea Selatan tersebut memiliki waktu untuk membangun fondasi permainan dan mengenal karakter skuadnya.
Kini, hasil pekerjaan itu harus diuji menghadapi tim yang musim lalu finis sebagai runner-up. Rizky Ridho pun tak menampik beratnya laga pembuka tersebut.
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Jawa Pos
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