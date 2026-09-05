Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs PSM Makassar: Marc Klok Targetkan Menang!

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi lawan berat PSM Makassar pada pekan perdana Super League 2026/2027. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) pukul 19.00 WIB.

Marc Klok Targetkan Kemenangan Melawan PSM Makassar Menghadapi laga perdana akan selalu spesial bagi Marc Klok. Sebab, para suporter sangat antusias melihat permainan Persib Bandung.

"Game pertama di musim selalu spesial karena kick-off, banyak orang antusias menyambut liga kembali. Bandung juga, semua orang di sini mau nonton bola dan akhirnya kita kembali besok," kata Marc Klok saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Persib Bandung, Sabtu (5/9).

Kapten Persib tersebut menargetkan kemenangan menghadapi mantan timnya, PSM Makassar. Klok ingin tiga poin perdana bisa diraih untuk menambah kepercayaan diri timnya.

"Kita mau kick-off dengan start yang bagus buat kita sendiri sebagai tim, untuk confidence, untuk percaya diri, tapi juga untuk semua Bobotoh yang rindu kita. Besok adalah hari kita harus punya tiga poin di kandang sendiri," pungkas Marc Klok.

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs PSM Makassar Kiper Persib Bandung masih menjadi milik Teja Paku Alam. Di lini belakang tetap mengandalkan duet Gabriel Mutombo dan Patricio Matricardi. Thom Haye bakal kembali menjadi pengatur permainan dengan mengandalkan ketajaman Balsa Sekulic.

Di sisi PSM Makassar, Hilmansyah bakal menjadi kiper utama. Victor Luiz diandalkan di lini belakang. Sementara Luka Cumic masih menjadi ujung tombak andalan.

Persib: Teja, Matricardi, Gabriel, Reijnders, Kakang, Thom Haye, Klok, Adam Alis, Peralta, Barros, Balsa