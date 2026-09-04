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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 04.25 WIB

Prediksi Skor Persib Bandung vs PSM Makassar: Laga Spesial Marc Klok, Ada Cerita di Baliknya!

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib Bandung) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib Bandung)

JawaPos.com - Pertandingan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027 memiliki arti tersendiri bagi Marc Klok.

Gelandang sekaligus kapten Maung Bandung itu akan kembali berhadapan dengan klub yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu, 6 September 2026.

Laga tersebut sekaligus menjadi pertandingan pertama kedua tim pada kompetisi musim ini.
Bagi Klok, PSM bukan sekadar lawan yang harus dihadapi di awal musim. Pemain asal Belanda tersebut pernah menjadi bagian dari skuad Juku Eja dan menjalani salah satu fase penting dalam perjalanan kariernya di Indonesia.

Karena itu, Klok mengakui pertandingan melawan PSM selalu memiliki nuansa berbeda. Kenangan selama berada di Makassar membuat laga ini terasa lebih spesial baginya.

"Ya, selalu game spesial. Ini tim aku dulu, semua karier aku dibangun di sana," kata Klok.

Selain pernah memperkuat PSM, Klok juga mempunyai kenangan bersama pelatih yang akan kembali menjadi lawannya. Saat masih berada di Makassar, ia sempat bekerja sama dengan sang pelatih dan meraih kesuksesan dengan membawa PSM memenangkan Piala Indonesia.

"Pelatih juga, saya ketemu dia juga waktu di Makassar satu tahun. Kita menang Piala Indonesia bersama," ujarnya.

Meski memiliki hubungan emosional dengan PSM, Klok memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu fokusnya. Kini, ia sepenuhnya membawa kepentingan Persib Bandung dan ingin membantu tim mengawali musim dengan hasil maksimal.

Editor: Edi Yulianto
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