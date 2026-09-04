Persib Bandung vs PSM Makassar Jadi Laga Spesial Bagi Marc Klok

Marc Klok memuji mentalitas Persib yang mampu bangkit dua kali saat mengalahkan Bali United 3-2 di Dewata Challenge Series 2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menyambut antusias pertandingan melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027. Menurutnya, pertandingan melawan Juku Eja -julukan PSM Makassar- selalu spesial.
Persib Bandung dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) pukul 19.00 WIB. Ini menjadi laga spesial bagi Klok, karena akan menghadapi mantan timnya.
Klok tidak menampik adanya ikatan emosional ketika harus menghadapi PSM Makassar. Baginya, skuad Juku Eja menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karier profesionalnya sejak berkiprah di Indonesia.
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"Ya, selalu game spesial. Ini tim aku dulu, semua karier aku dibangun di sana," kata Klok, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (4/9/2026).
Klok juga memiliki kenangan khusus bersama Darije Kalezic, pelatih yang akan kembali dihadapinya dalam pertandingan nanti. Keduanya pernah membawa PSM Makassar merebut gelar juara Piala Indonesia 2018/2019.
"Pelatih juga, saya ketemu dia juga waktu di Makassar satu tahun. Kita menang Piala Indonesia bersama," tutur Klok.
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Meski memiliki kenangan manis dengan PSM Makassar, Klok menegaskan bahwa fokusnya tidak akan terbagi. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu bertekad membawa Persib Bandung meraih kemenangan di laga perdana musim ini.
"Juga game pertama di liga, kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang untuk start yang bagus," ucapnya.
Klok berharap Persib Bandung dapat memperbaiki catatan awal musim dalam beberapa kompetisi sebelumnya. Menurutnya, hasil positif sejak pertandingan pertama dapat memberikan fondasi penting untuk menjalani perjalanan panjang hingga akhir musim.
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Jawa Pos
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