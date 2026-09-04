PSIM Siap Hadapi Persita di Laga Pembuka Super League, Van Gastel Soroti Ancaman Low Block

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan mengawali kiprahnya di kompetisi kasta tertinggi musim 2026/2027 dengan menghadapi Persita. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9) sore.

Laga perdana ini terasa lebih spesial bagi PSIM karena bertepatan dengan hari ulang tahun klub yang ke-97. Kondisi tersebut membuat Jean-Paul van Gastel dan para pemain semakin bersemangat menyambut pertandingan resmi pertama musim ini.

Pelatih kepala PSIM Jogja itu mengaku sudah tidak sabar membawa timnya kembali bertanding setelah melewati masa libur dan pramusim yang cukup panjang.

“Pertama-tama, ini adalah awal dari musim baru. Saya sangat bersemangat setelah libur panjang dan masa pramusim cukup panjang,” ujar Van Gastel.

Selama pramusim, staf pelatih PSIM fokus mematangkan skema permainan sekaligus menjaga kondisi fisik pemain.

Persiapan tersebut diharapkan bisa menjadi modal bagi Laskar Mataram untuk langsung tampil kompetitif sejak pertandingan pertama.

Apalagi, laga kontra Persita memiliki arti tersendiri karena digelar bersamaan dengan perayaan ulang tahun PSIM.

“Kami benar-benar ingin segera memulai kompetisi kembali, terlebih besok bertepatan hari ulang tahun PSIM. Ini akan menjadi hari spesial, dan saya sangat menantikannya,” katanya.