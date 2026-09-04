Prediksi PSIM vs Persita: Carlos Pena Ingin Ulangi Rekor Manis Pendekar di Stadion Sultan Agung

JawaPos.com - Persita Tangerang akan memulai perjalanan di Super League 2026/2027 dengan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9/2026) sore.

Persita datang ke Jogjakarta dengan persiapan yang cukup panjang. Pendekar Cisadane telah menjalani program pramusim selama tujuh pekan, termasuk pemusatan latihan di Jogjakarta dan sejumlah pertandingan uji coba.

Persiapan tersebut menjadi modal bagi skuad asuhan Carlos Pena untuk menghadapi pertandingan perdana. Persita juga membawa sejumlah pemain anyar yang berpeluang menjalani debut pada laga melawan PSIM.

Luquinhas, Alexandre Ramalingom, Tyronne del Pino, Sutanto Tan, Wahyudi Hamisi, dan Dion Markx menjadi beberapa rekrutan baru yang siap memperkuat Pendekar. Kehadiran mereka diharapkan menambah opsi bagi Carlos Pena dalam menentukan komposisi terbaik.

Selain persiapan yang cukup matang, Persita juga memiliki catatan positif ketika menghadapi PSIM pada musim sebelumnya. Carlos Pena sukses membawa timnya meraih dua kemenangan dari dua pertemuan.

Pada pertemuan pertama, Persita menang telak 4-0 atas PSIM di Indomilk Arena. Pendekar kemudian kembali meraih kemenangan ketika bertandang ke Bantul pada putaran kedua dengan skor tipis 1-0.

Namun, catatan tersebut tidak serta-merta membuat Persita bisa menganggap remeh tuan rumah. PSIM juga mempertahankan sejumlah pemain penting dari musim lalu.

Beberapa pemain asing yang masih menjadi bagian skuad Laskar Mataram antara lain Ezequiel Vidal, yang sebelumnya pernah memperkuat Persita. Selain Vidal, ada pula Ze Valente, Nermin Haljeta, dan Yusaku Yamadera.