Debut Langsung Cetak Gol, Mauro Zijlstra: Saya Senang Main di Arema FC

Mauro Zijlstra cetak gol untuk Arema FC. (Dok. Mauro Zijlstra)
JawaPos.com - Arema FC berhasil mengalahkan tim promosi Isenmulang Kalteng FC pada pekan perdana Super League 2026/2027.
Laga yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/9).
Pemain baru, Mauro Zijlstra mencetak salah satu gol untuk Arema FC.
Dia menyatakan, itu adalah gol debutnya bersama Singo Edan.
Tidak hanya bagi Arema FC, Mauro Zijlstra juga mencetak gol pertamanya di Super League.
Sebab di musim lalu, dia tidak mampu mencetak gol bersama Persija Jakarta.
Melalui sosial media, Mauro Zijlstra mengungkapkan perasaan bahagianya setelah mencetak gol perdana.
Penyerang 21 tahun tersebut menegaskan bahwa ia senang bisa bermain di Arema FC.
"Debut, gol pertama, 3 poin. Senang bisa di sini," tulis Mauro Zijlstra di Instagram.
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Jawa Pos
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