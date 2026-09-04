Johan Alfarizi Raih Rating 9,9, Bek Sayap Arema FC Gacor di Laga Pembuka Super League

Johan Alfarizi menjadi pemain dengan rating tertinggi saat Arema FC menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com — Johan Alfarizi menjadi pemain dengan rating tertinggi saat Arema FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9/2026) sore WIB.
Bek sayap Arema FC itu tampil gemilang dengan torehan satu gol dan satu assist untuk membantu Singo Edan mengamankan tiga poin.
Rating 9,9 menjadi bukti paling menonjol dari performa Johan Alfarizi dalam pertandingan tersebut berdasarkan data Lapangbola.
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Ia bahkan berada jauh di atas sejumlah rekan setimnya, termasuk Gabriel Silva yang mendapat rating 9,0 serta Diego Landis dan Gustavo Franca yang sama-sama memperoleh nilai 8,9.
Johan langsung memberikan dampak ketika pertandingan baru berjalan enam menit.
Meneruskan umpan Gabriel Silva, pemain bernomor punggung 87 itu melepaskan tembakan kaki kanan ke arah tiang jauh yang tidak mampu dihentikan Jefri Wibowo.
Gol cepat tersebut membuat Arema FC unggul 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Johan tidak berhenti setelah mencatatkan namanya di papan skor karena terus aktif membantu serangan sekaligus menjalankan tugasnya dari sisi pertahanan.
Johan kembali memperlihatkan kontribusi penting menjelang akhir babak pertama.
Umpannya yang matang berhasil dimanfaatkan Marco Vinicius untuk mencetak gol ketiga Arema FC sehingga keunggulan tuan rumah berubah menjadi 3-0 sebelum turun minum.
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