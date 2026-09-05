Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Kesiapan Macan Kemayoran

Prediksi susunan pemain Borneo FC vs Persija Jakarta pada pekan pertama Super League 2026/2027. Rizky Ridho pastikan kesiapan Macan Kemayoran jelang laga. (Dok. Rizky Ridho)
JawaPos.com — Persija Jakarta akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan pertama Super League 2026/2027.
Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menyadari pertandingan tersebut tidak akan mudah. Apalagi, Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, bermain di markas Borneo FC.
"Tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah. Tapi sekarang kita fokus ke tim kita sendiri," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers jelang laga melawan Borneo FC, dikutip Sabtu (5/9/2026).
Persija Jakarta punya catatan buruk dalam rekor pertemuan melawan Borneo FC. Macan Kemayoran tidak pernah menang dalam lima pertandingan terakhir, dengan catatan tiga kekalahan dan dua laga lainnya berakhir imbang.
Selain itu, Persija Jakarta juga dihantui catatan minor ketika bermain di kandang Borneo FC. Macan Kemayoran terakhir kali memetik kemenangan di Samarinda pada Liga 1 2018.
Kendati demikian, Rizky Ridho menegaskan seluruh pemain Persija Jakarta menatap laga tersebut dengan percaya diri. Berbekal catatan positif selama pramusim, ia berharap bisa membawa Macan Kemayoran mencuri kemenangan atas Borneo FC.
"Kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita juga melakukan pre-season bersama-sama juga dengan baik. Semoga besok kita bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan insyaallah bisa bawa pulang tiga poin," tutur Rizky Ridho.
Bicara kondisi tim, bisa dibilang Persija Jakarta tidak dalam kondisi ideal. Sebanyak lima pemain dibekap cedera, yakni Pratama Arhan, Andritany Ardhiyasa, Eksel Runtukahu, Dony Tri Pamugkas, dan Kwon Chang-hoon.
Kendati demikian, Macan Kemayoran memiliki kedalaman skuad yang cukup apik. Kondisi tersebut tidak membuat Shin Tae-yong terlalu pusing untuk menentukan komposisi pemain melawan Borneo FC.
Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diyakini akan dipercaya tampil sebagai starter. Shin Tae-yong kemungkinan akan memainkan skema tiga bek sejajar yang dihuni trio Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Denis Kolinger.
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Jawa Pos
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