Prediksi Skor Borneo FC vs Persija: Akankah Shin Tae-yong Hentikan Rekor Buruk Macan Kemayoran?

Persija Jakarta menghadapi Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. Laga di Stadion Segiri menjadi ujian pertama Shin Tae-yong sekaligus peluang Macan Kemayoran mengakhiri rekor buruk. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Borneo FC diprediksi mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada pekan pertama Super League 2026/2027. Laga di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026) pukul 19.00 WIB, menjadi ujian pertama Shin Tae-yong sekaligus kesempatan Macan Kemayoran mengakhiri rekor negatif atas Pesut Etam.
Borneo FC bukan lawan yang mudah bagi Persija. Dalam lima pertemuan terakhir, Macan Kemayoran belum sekalipun meraih kemenangan dengan catatan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.
Pada pertemuan terakhir musim lalu, kedua tim bermain imbang 2-2 di Jakarta. Sebelumnya, Persija kalah 1-3 ketika bertandang ke Stadion Segiri pada September 2025 dan takluk 0-1 di markas Borneo FC pada Mei 2025.
Catatan tersebut membuat Borneo FC memiliki modal kepercayaan diri lebih baik saat kembali menjamu Persija. Terlebih, Pesut Etam juga akan mendapat dukungan langsung dari suporter di Samarinda.
Borneo FC memang sedang berada dalam masa transisi setelah pergantian pelatih dari Fabio Lefundes ke Mario Jeronimo. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Persija bisa menganggap remeh kekuatan tuan rumah.
Shin Tae-yong memiliki kesempatan untuk mengubah catatan pertemuan tersebut sekaligus mencatatkan debut positif sebagai pelatih klub di kompetisi Super League.
Persija terakhir kali mengalahkan Borneo FC pada pertemuan di Liga 1 2022/2023. Saat itu, Macan Kemayoran menang 1-0 ketika bertindak sebagai tuan rumah.
Sementara itu, kemenangan terakhir Persija di kandang Borneo FC terjadi pada 2018. Kala itu, Macan Kemayoran menang 1-0 melalui gol Novri Setiawan di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.
Artinya, Persija juga tengah berusaha mengakhiri puasa kemenangan di markas Borneo FC yang sudah berlangsung sejak 2018. Jika berhasil mencuri tiga poin di Samarinda, hasil tersebut akan menjadi debut manis bagi Shin Tae-yong sekaligus mengakhiri catatan buruk Macan Kemayoran.
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Peluang Persija untuk meraih hasil positif cukup terbuka jika melihat performa selama masa persiapan menuju Super League 2026/2027.
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