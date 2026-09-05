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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 14.56 WIB

Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol

Freiburg berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas SC Paderborn pada Bundesliga 2026/2027. (Freiburg) - Image

Freiburg berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas SC Paderborn pada Bundesliga 2026/2027. (Freiburg)

JawaPos.com — SC Paderborn berpeluang kesulitan saat menjamu Freiburg pada pekan awal Bundesliga 2026/2027 di Home Deluxe Arena, Sabtu (5/9/2026) pukul 20.30 WIB.

Tuan rumah datang dengan modal dua laga tanpa kekalahan, tetapi Freiburg lebih meyakinkan setelah menang 4-1 atas Werder Bremen dan mencatat empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Paderborn Punya Modal Positif, tapi Minim Ancaman

SC Paderborn berhasil mencuri satu poin pada laga pembuka Bundesliga setelah bermain imbang 0-0 melawan Mainz 05.

Hasil tersebut cukup penting bagi tim promosi asuhan Ralf Kettemann untuk membangun kepercayaan diri dalam persaingan melawan klub-klub papan atas Jerman.

Sebelum menghadapi Mainz, SC Paderborn juga meraih kemenangan 4-2 atas Phonix Lubeck pada putaran DFB-Pokal.

Dengan demikian, mereka belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir, sebuah catatan yang memberikan optimisme sebelum pertandingan kandang pertama musim ini.

Namun, ada persoalan serius di lini serang SC Paderborn.

Saat menghadapi Mainz, mereka bahkan tidak mampu mencatat satu pun tembakan tepat sasaran, sehingga performa tersebut menjadi sinyal bahaya ketika harus menghadapi Freiburg yang sedang tajam.

Freiburg Sedang Dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Freiburg justru memulai Bundesliga 2026/2027 dengan penampilan yang sangat meyakinkan.

Tim asuhan Julian Schuster menghancurkan Werder Bremen dengan skor 4-1 pada 30 Agustus, sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi empat pertandingan di seluruh kompetisi.

Editor: Hendra
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