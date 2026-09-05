Rizky Ridho Targetkan 3 Poin di Markas Borneo FC, Persija Siap Tempur!

Persija Jakarta mengincar kemenangan saat menghadapi Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. Rizky Ridho menegaskan kesiapan Macan Kemayoran untuk membawa pulang tiga poin dari Samarinda. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta membidik kemenangan saat memulai perjalanan di Super League 2026/2027. Macan Kemayoran bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, untuk menghadapi Borneo FC, Sabtu (5/9/2026) pukul 19.00 WIB.
Bek sekaligus kapten Persija, Rizky Ridho, menyadari pertandingan perdana tersebut tidak akan berjalan mudah. Bermain di kandang Borneo FC menjadi tantangan tersendiri karena tuan rumah juga ingin mengawali musim dengan hasil positif.
Meski begitu, Ridho memilih tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan. Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan Persija lebih fokus terhadap persiapan tim sendiri setelah menjalani rangkaian program pramusim.
Menurut Ridho, Persija telah menjalani persiapan dengan cukup baik. Karena itu, dia berharap seluruh materi yang diberikan pelatih Shin Tae-yong selama pramusim bisa diterapkan dalam pertandingan.
“Tentunya kami tahu menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah. Tapi sekarang kami fokus ke tim kami sendiri. Kami sudah mempersiapkannya dengan baik, kami pun melakukan preseason bersama-sama dengan baik,” kata Ridho dikutip dari situs resmi klub.
Ridho berharap persiapan tersebut menjadi modal Persija untuk meraih hasil maksimal. Tiga poin dari Samarinda menjadi target yang ingin dibawa pulang Macan Kemayoran pada pekan pertama.
“Semoga besok kami bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan kami bisa membawa pulang tiga poin,” lanjutnya.
Ridho juga memastikan kondisi para pemain Persija cukup siap menghadapi pertandingan pertama. Dia melihat rekan-rekannya sudah berada dalam kondisi baik setelah melewati masa persiapan menuju kompetisi.
“Kami akan berusaha menampilkan yang terbaik dan saya rasa teman-teman pemain semuanya sudah dalam keadaan siap untuk pertandingan besok,” ujarnya.
Selain kesiapan tim, Ridho turut menanggapi dicabutnya regulasi larangan suporter tandang. Dia berharap perubahan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi suporter untuk kembali memberikan dukungan secara langsung dengan tetap menjaga ketertiban.
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Jawa Pos
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