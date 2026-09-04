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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 05.27 WIB

Dewa United Lawan Persik di Laga Perdana, Kupas Kesiapan Tim!

Bek kiri Dewa United, Alta Ballah, optimistis timnya hadapi Persik Kediri. (Dewa United) - Image

Bek kiri Dewa United, Alta Ballah, optimistis timnya hadapi Persik Kediri. (Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC siap memulai perjalanan di Super League 2026/2027. Banten Warriors akan menjalani laga perdana dengan bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9/2026) sore.

Bek kiri Dewa United, Alta Ballah, memastikan timnya berada dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan pembuka tersebut. Menurutnya, persiapan yang dijalani selama beberapa waktu terakhir menjadi modal penting sebelum kompetisi resmi dimulai.

Alta menyebut seluruh pemain memiliki motivasi untuk memberikan penampilan terbaik pada laga pertama. Meski persiapan sudah dilakukan dengan matang, ia menyadari pertandingan melawan Persik tidak akan mudah.

"Untuk persiapan pemain sendiri, kami sudah siap menjalani pertandingan pertama. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan seluruh pemain tentu ingin memberikan yang terbaik pada pertandingan perdana besok," ujar Alta.

Menurut pemain bernomor punggung 37 itu, laga pembuka kompetisi selalu menghadirkan tantangan tersendiri. Setiap tim tentu ingin mengawali musim dengan hasil positif sehingga persaingan di lapangan diperkirakan berlangsung ketat.

"Pasti akan menjadi pertandingan yang sulit karena ini merupakan pertandingan pertama. Kami juga tahu bahwa pertandingan pertama selalu tidak mudah, tetapi kami akan berusaha untuk tetap fokus dan menjalankan apa yang sudah dipersiapkan," tuturnya.

Dari aspek fisik, Alta menilai Dewa United memiliki bekal cukup setelah menjalani masa persiapan yang panjang. Program latihan yang diberikan tim pelatih tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kebugaran, tetapi juga membangun kesiapan pemain menghadapi kompetisi sepanjang musim.

"Sekali lagi, kami memiliki periode latihan yang panjang dan persiapan fisik juga sudah kami jalani. Jadi, kami merasa cukup siap secara fisik untuk menghadapi pertandingan pertama besok," jelasnya.

Selain fisik, kesiapan taktik juga menjadi bagian penting dari persiapan Dewa United. Alta mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi yang harus diterapkan para pemain ketika menghadapi Persik Kediri.

Editor: Edi Yulianto
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