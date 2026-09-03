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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 14.17 WIB

Stadion Brawijaya Bersolek! Persik Kediri Siap Punya Rumah Baru di Super League 2026/2027

Stadion Brawijaya Kota Kediri berbenah dengan pemasangan single seat dan peningkatan kapasitas lampu menjadi 1.600 lux untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persik) - Image

Stadion Brawijaya Kota Kediri berbenah dengan pemasangan single seat dan peningkatan kapasitas lampu menjadi 1.600 lux untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persik)

JawaPos.com — Stadion Brawijaya Kota Kediri dipastikan lolos verifikasi operator kompetisi I.League dan siap menjadi kandang Persik Kediri di Super League 2026/2027 setelah mendapat sejumlah pembenahan.

Fasilitas single seat, peningkatan lampu menjadi 1.600 lux, hingga rencana penggantian pagar pembatas menjadi modal Persik Kediri menyambut kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Perubahan paling terlihat terdapat pada tribun penonton. Persik Kediri bersama Pemkot Kediri melakukan pemasangan single seat sebagai salah satu persyaratan venue kandang klub Super League.

Ketua Panpel Persik, Tri Widodo, menyebut kursi tersebut menggunakan warna ungu yang identik dengan Persik Kediri.

Menurut dia, keberadaan single seat membuat pengalaman penonton saat menyaksikan pertandingan di Stadion Brawijaya menjadi lebih nyaman.

"Kita sudah pasang single seat sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki venue kandang klub Super League," ujarnya.

“Kita pakai kursi ungu sebagai warna kebesaran Persik Kediri. Musim ini penonton lebih nyaman menyaksikan pertandingan di stadion.”

Lampu Stadion Naik Jadi 1.600 Lux

Pembenahan Stadion Brawijaya tidak hanya menyasar tempat duduk penonton. Sistem penerangan juga mendapat perhatian serius setelah kapasitas lampu ditingkatkan dari sebelumnya 1.200 lux menjadi 1.600 lux.

Tri Widodo menjelaskan, peningkatan tersebut memenuhi batas minimal penerangan lapangan untuk pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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