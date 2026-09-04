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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 16.40 WIB

Persib Bandung Lolos Fase Grup ACL Two 2026/2027, Umuh Muchtar Bicara Target Besar di Asia

Persib Bandung diminta terus meningkatkan kekuatan karena tantangan di kompetisi Asia akan semakin berat. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung diminta terus meningkatkan kekuatan karena tantangan di kompetisi Asia akan semakin berat. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung tidak ingin menjadikan keberhasilan lolos ke fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 sebagai pencapaian akhir. Maung Bandung justru diminta terus meningkatkan kekuatan karena tantangan di kompetisi Asia akan semakin berat.

Persib Bandung memastikan tiket ke fase grup ACL Two setelah mengalahkan Manila Digger dengan skor 1-0 pada pertandingan pendahuluan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Kemenangan tersebut ditentukan melalui gol Mariano Peralta pada menit ke-89. Gol itu sekaligus memastikan langkah Persib Bandung berlanjut ke persaingan fase grup kompetisi antarklub Asia.

Setelah melewati babak pendahuluan, Persib Bandung kini akan menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Klub-klub dari berbagai negara Asia akan menjadi pesaing Maung Bandung dalam perjuangan melangkah lebih jauh di ACL Two.

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, tidak melihat persaingan yang semakin berat sebagai sebuah persoalan. Menurutnya, situasi tersebut justru harus menjadi motivasi bagi tim untuk meningkatkan kualitas permainan dan kekuatan skuad.

"Enggak ada masalah. Walaupun lebih berat lawan, nanti Persib harus lebih tangguh lagi, gitu kan," kata Umuh.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Persib Bandung tidak ingin sekadar menjadi peserta di fase grup. Tim harus memiliki kesiapan lebih baik untuk menghadapi lawan-lawan dengan pengalaman dan kualitas yang berbeda.

Setelah memastikan satu tempat di fase grup ACL Two, Persib Bandung juga harus segera membagi fokus dengan agenda kompetisi domestik. Konsistensi menjadi hal penting karena jadwal dan level pertandingan yang dihadapi akan semakin menantang.

Umuh pun berharap para pemain memiliki keberanian untuk memasang target tinggi. Meski menyadari perjalanan menuju gelar juara bukan perkara mudah, ia menilai sebuah tim tetap harus memiliki tujuan besar sejak awal.

"Targetnya ya kita mudah-mudahan aja, walaupun berat, kalau target kita harus punya tujuannya untuk juara, gitu," ujar Umuh.

Editor: Hendra
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