Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman: Serdadu Tridatu Diunggulkan, Super Elja Siap Mengejutkan!

Pemain Bali United merayakan gol saat menghancurkan Bhayangkara FC 4-1 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar. (Bali United)
JawaPos.com - Bali United dan PSS Sleman akan berhadapan pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026) malam, mulai pukul 19.00 WIB.
Pertemuan ini menjadi salah satu laga yang menarik perhatian pada pembukaan kompetisi musim baru.
Bali United datang dengan pengalaman panjang di kasta tertinggi, sedangkan PSS Sleman kembali ke level teratas setelah mendapatkan tiket promosi.
Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Bali United memiliki keuntungan tersendiri. Namun, persiapan menuju laga perdana belum sepenuhnya berjalan mulus bagi tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Ipswich Town vs Liverpool: Kerkez Ingin The Reds Pastikan Kemenangan!
Dalam dua pertandingan uji coba terakhir, Bali United harus menerima kekalahan. Mereka takluk 1-2 dari Sabah FC sebelum kembali kalah dengan skor 2-3 saat menghadapi Persib Bandung.
Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi sebelum kompetisi resmi dimulai. Meski demikian, pertandingan pramusim tidak selalu bisa menjadi gambaran utuh mengenai kekuatan sebuah tim. Bali United tetap memiliki kualitas pemain yang cukup untuk bersaing sejak pekan pertama.
Perubahan komposisi skuad juga menjadi bagian penting dari persiapan Bali United. Klub asal Pulau Dewata tersebut mendatangkan sejumlah pemain baru untuk memperkuat beberapa sektor.
Baca Juga:Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Di lini belakang, kehadiran Thomas Lam diharapkan mampu memberikan pengalaman dan ketenangan. Pemain tersebut diproyeksikan menjadi salah satu bagian penting dari pertahanan Bali United pada BRI Super League musim 2026/2027.
Sementara itu, sektor depan mendapatkan tambahan melalui Jort van der Sande. Penyerang tersebut diproyeksikan menjadi pilihan utama setelah kepergian Boris Kopitovic.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah