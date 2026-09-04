Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman: Serdadu Tridatu Diunggulkan, Super Elja Siap Mengejutkan!

JawaPos.com - Bali United dan PSS Sleman akan berhadapan pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026) malam, mulai pukul 19.00 WIB.

Pertemuan ini menjadi salah satu laga yang menarik perhatian pada pembukaan kompetisi musim baru.

Bali United datang dengan pengalaman panjang di kasta tertinggi, sedangkan PSS Sleman kembali ke level teratas setelah mendapatkan tiket promosi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Bali United memiliki keuntungan tersendiri. Namun, persiapan menuju laga perdana belum sepenuhnya berjalan mulus bagi tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

Dalam dua pertandingan uji coba terakhir, Bali United harus menerima kekalahan. Mereka takluk 1-2 dari Sabah FC sebelum kembali kalah dengan skor 2-3 saat menghadapi Persib Bandung.

Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi sebelum kompetisi resmi dimulai. Meski demikian, pertandingan pramusim tidak selalu bisa menjadi gambaran utuh mengenai kekuatan sebuah tim. Bali United tetap memiliki kualitas pemain yang cukup untuk bersaing sejak pekan pertama.

Perubahan komposisi skuad juga menjadi bagian penting dari persiapan Bali United. Klub asal Pulau Dewata tersebut mendatangkan sejumlah pemain baru untuk memperkuat beberapa sektor.

Di lini belakang, kehadiran Thomas Lam diharapkan mampu memberikan pengalaman dan ketenangan. Pemain tersebut diproyeksikan menjadi salah satu bagian penting dari pertahanan Bali United pada BRI Super League musim 2026/2027.