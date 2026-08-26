Persib Bandung Perkenalkan 3 Jersey Baru untuk Super League 2026/27, Ini Filosofi di Baliknya

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan identitas barunya untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Bertempat di Bandung Arena, Selasa (25/8), Pangeran Biru meluncurkan tiga jersey anyar yang mengusung tema “Lives Inside Us”. Jersey tersebut tidak hanya diposisikan sebagai perlengkapan bertanding. Persib ingin seragam musim ini menjadi gambaran hubungan antara klub, Kota Bandung, dan Bobotoh yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan tim.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan filosofi “Lives Inside Us” menggambarkan hubungan yang terus terjaga antara Persib dan para pendukungnya.

Menurut Adhitia, semangat Persib tidak hanya terasa ketika pertandingan berlangsung. Ikatan tersebut juga hadir dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan klub.

“Live Inside Us itu merefleksikan hubungan yang terus terjaga antara Persib dan Bobotoh. Semangat itu tidak hanya hadir ketika para pemain bertanding di lapangan, tapi juga hidup dalam diri setiap orang yang merasakan adanya ikatan dengan Persib,” ujar Adhitia.

Dari sisi teknologi, jersey terbaru Persib kembali diproduksi Kelme. Ini menjadi musim kedua bagi apparel asal Spanyol tersebut dalam menjalin kerja sama dengan Pangeran Biru.

International Sales Director Kelme, Violet Wu, menjelaskan jersey Persib menggunakan material K-Loomax dengan struktur Shift Loop 26YN Jacquard Circular Fabric. Material tersebut dirancang untuk membantu sirkulasi udara, menjaga jersey tetap ringan, serta mempercepat penyerapan keringat.

Teknologi itu diharapkan membuat pemain tetap nyaman ketika menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Kelme juga memastikan standar material dan teknologi yang digunakan Persib mengikuti kualitas yang diterapkan untuk mitra klub mereka di berbagai negara.