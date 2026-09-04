Faris Abdul Hafizh Dipinjamkan Persib Bandung ke PSGC Ciamis, Ini Alasannya

JawaPos.com - Persib Bandung terus berupaya menjaga jalur pengembangan pemain muda agar berjalan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meminjamkan bek muda Faris Abdul Hafizh ke PSGC Ciamis.

Peminjaman tersebut diharapkan bisa memberikan Faris kesempatan bermain lebih banyak sekaligus menambah pengalaman menghadapi pertandingan kompetitif. PSGC sendiri saat ini menjadi salah satu klub satelit Persib Bandung.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan keputusan meminjamkan Faris telah melalui pembahasan bersama antara manajemen, tim pelatih, PSGC, dan sang pemain.

Menurut Adhitia, ada dua tujuan utama dari peminjaman tersebut. Pertama, memberikan ruang kepada Faris untuk mendapatkan menit bermain dan pengalaman bertanding. Kedua, membantu PSGC dengan menghadirkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim.

"Keputusan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan Faris kesempatan untuk mendapatkan menit bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak sebagai bagian dari proses perkembangannya," kata Adhitia.

Ia menilai pengalaman bermain secara reguler menjadi bagian penting bagi pemain muda. Dengan lebih sering tampil, pemain bisa meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, serta memahami tuntutan pertandingan dengan lebih baik.

Faris bukan pemain yang asing dengan lingkungan Persib Bandung. Bek kelahiran Bogor, 21 Juli 2003 itu merupakan produk pembinaan klub dan pernah memperkuat Persib U18 serta Persib U20 di ajang Elite Pro Academy (EPA) sejak 2021.

Setelah beberapa tahun menjalani proses pembinaan, Faris mendapat promosi ke tim senior pada musim 2025/26. Namun, pada musim tersebut ia belum banyak memperoleh kesempatan bermain di kompetisi domestik maupun Asia.

Peluang mulai terbuka pada musim 2026/27. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan kepercayaan kepada Faris untuk tampil dalam dua pertandingan Piala Presiden 2026.