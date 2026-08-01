Faris Abdul Hafizh Akhirnya Debut Bersama Persib Bandung, Penantian Hampir Tiga Musim Terbayar

JawaPos.com - Kesabaran Faris Abdul Hafizh akhirnya berbuah manis. Bek muda Persib Bandung itu menjalani debut kompetitif bersama tim senior setelah hampir tiga musim menunggu kesempatan tampil.

Momen bersejarah tersebut terjadi saat Persib menghadapi Tampines Rovers FC pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026). Pelatih Igor Tolic langsung memberikan kepercayaan kepada Faris untuk tampil sebagai starter.

Debut tersebut menjadi buah dari kerja keras Faris sejak dipromosikan ke tim utama pada musim 2023/2024. Selama menanti kesempatan bermain, pemain binaan Akademi Persib itu tetap menjaga konsistensi dan terus mempersiapkan diri.

Perjalanan menuju debut juga tidak mudah. Faris sempat kembali memperkuat tim Elite Pro Academy U-20 demi mendapatkan menit bermain, sebelum dipinjamkan ke Gresik United pada awal 2025 untuk menambah pengalaman.

Saat kesempatan akhirnya datang, Faris mampu menjawab kepercayaan tim pelatih. Ia tampil tenang mengawal lini belakang Persib dan beberapa kali membantu membangun serangan dari sisi kanan.

Salah satu peluang terbaik Persib berawal dari umpan silang Faris yang mengarah kepada Ramon "Tanque" de Andrade Souza. Ia juga dipercaya menjadi eksekutor sepak pojok yang berhasil disambut Uilliam Barros.

Meski belum berbuah gol, penampilan tersebut memperlihatkan keberanian dan kepercayaan diri Faris saat menjalani debut di level senior.

"Setelah penantian lama, alhamdulillah dikasih kepercayaan buat debut sejak menit pertama. Selama ini saya memang selalu mempersiapkan untuk momen-momen ini. Terima kasih kepada tim pelatih atas kepercayaan yang diberikan," ujar Faris, Sabtu (1/8/2026) dikutip dari Persib.

Persib menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0 berkat gol Balsa Sekulic pada menit ke-82. Hasil tersebut memastikan Maung Bandung menyapu bersih tiga pertandingan fase grup.