Pimpin Grup H, Ini Skenario Timnas Indonesia U-20 Lolos ke Piala Asia U-20 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 sedang memimpin klasemen Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Berikut skenario Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Timnas Indonesia U-20 jadi pemuncak klasemen sementara setelah menang telak 3-0 atas Laos pada laga kedua Grup H di New Laos National Stadium, Kamis (3/9) kemarin. Gol-gol kemenangan Garuda Muda disumbang oleh Fabio Azka dan brace Zahaby Gholy.

Kemenangan itu membuat Garuda Muda mengoleksi empat poin, sama seperti Australia. Timnas Indonesia U-20 berhak memimpin karena unggul selisih gol. Pasalnya, Australia hanya menang 2-0 saat menghadapi Laos.

Selain itu, skuad Garuda Muda bisa memuncaki klasemen juga tak luput dari hasil Australia di laga kedua. Tim muda Socceroos itu harus puas bermain imbang 2-2 melawan Malaysia. Hasil itu sekaligus gagal membuat mereka mempertahankan posisi puncak.

Situasi tersebut kini membuat peta persaingan Grup H semakin ketat dalam perburuan tiket putaran final Piala Asia U-20 2027. Timnas Indonesia U-20, Australia, dan Malaysia, bakal saling sikut untuk memperebutkan tiket tersebut.

Bagi Timnas Indonesia U-20, skenario terbaik untuk melaju ke putaran final adalah mengunci kemenangan saat melawan Australia di laga terakhir Grup H. Sesuai jadwal, laga pamungkas tersebut akan berlangsung pada Minggu (6/9) mendatang.

Hasil kemenangan otomatis akan membuat Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final sebagai juara grup. Tim asuhan Nova Arianto tak perlu bergantung pada hasil pertandingan Malaysia vs Laos jika berhasil mengunci kemenangan atas Australia.

Timnas Indonesia U-20 juga bisa lolos jika bermain imbang melawan Australia. Posisi mereka dipastikan tetap berada di atas Socceroos, mengingat unggul selisih gol.

Akan tetapi, kepastian status juara grup masih menunggu hasil duel Malaysia vs Laos. Jika Malaysia menang selisih dua gol dan disaat bersamaan Timnas Indonesia U-20 bermain imbang, maka Garuda Muda akan keluar sebagai juara grup dan lolos ke putaran final.