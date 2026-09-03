Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman: Johnny Jansen Ingin Buka Super League dengan Kemenangan

Pelatih Bali United Johnny Jansen. (Istimewa)

JawaPos.com - Bali United FC tidak ingin mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan sekadar menjalani pertandingan. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu membidik kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan pertama.

Pertandingan Bali United vs PSS Sleman akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi tambahan motivasi bagi skuad asuhan Johnny Jansen.

Pelatih asal Belanda tersebut menyadari pertandingan pertama kompetisi tidak akan mudah. Setelah melewati rangkaian persiapan pramusim, Bali United kini dituntut menunjukkan hasil latihan ketika menghadapi pertandingan resmi.

“Pada dasarnya, pertandingan pertama selalu sulit karena semuanya masih baru. Semua sudah siap dan mempersiapkan diri sepanjang pramusim untuk fokus menghadapi pertandingan ini. Begitu juga dengan kami,” ujar Johnny Jansen.

Johnny mengakui PSS Sleman akan menjadi lawan yang sulit. Namun, kehadiran suporter di stadion diharapkan bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk bekerja keras sepanjang pertandingan.

“Kami sangat senang bisa bermain. Kami tahu pertandingan ini akan sulit dan akan ada banyak suporter. Jadi, kami ingin berjuang bersama para suporter untuk mendapatkan tiga poin,” imbuhnya.

Persiapan Bali United sendiri sudah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir di Bali United Training Center. Para pemain mendapat berbagai menu latihan, mulai dari fisik, teknik, hingga taktik.

Sejumlah pertandingan uji coba juga dijalani sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Bagi Johnny, seluruh proses tersebut menjadi bekal penting sebelum tim benar-benar memulai persaingan di Super League 2026/2027.

Kapten Bali United, Ricky Fajrin, juga memastikan tim dalam kondisi siap menghadapi pertandingan perdana. Pemain senior tersebut mengaku sudah tidak sabar untuk kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.

“Kalau dari pemain sendiri, tentu kita sudah mempersiapkan dengan baik dan kita siap untuk liga. Jadi, saya tidak sabar untuk menghadapi laga besok,” kata Ricky.