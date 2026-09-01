Prediksi 5 Klub Teratas di Super League 2026/2027: Bali United Bisa Buat Kejutan

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda saat Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Prediksi lima klub teratas di Super League 2026/2027 akan dibahas pada artikel ini. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki, Bali United menjadi salah satu tim yang potensi kejutannya patut dibicarakan.
Super League musim ini tinggal menghitung hari. Tim-tim teratas sudah berlomba-lomba memperkuat skuad lewat aktivitas masing-masing di bursa transfer.
Pergerakan agresif tim-tim unggulan di bursa transfer mengisyaratkan peta persaingan akan lebih ketat hingga akhir musim. Selain itu, rangkaian laga pramusim juga sudah rampung digelar.
Para kontestan kini siap menunjukkan hasil permainan yang sudah dipersiapkan selama jeda pramusim.
Pada Jumat (4/9), para pencinta sepak bola Tanah Air akan disuguhkan kompetisi dengan peta persaingan yang diperkirakan akan berbeda dengan musim-musim sebelumnya.
Persib Bandung sebagai juara bertahan akan menghadapi gelombang perlawanan cukup hebat dari penjuru Nusantara.
Lima tim papan atas pun mengerucut sebagai favorit utama perburuan mahkota, berbekal materi pemain, juru taktik anyar dan manuver transfer yang menjanjikan.
Persebaya menjalani rangkaian pramusim dengan teramat manis. Dengan modal gelar juara Piala Presiden 2026, skuad berjuluk Green Force tampak cukup siap mengarungi kompetisi musim ini.
Manajemen Persebaya lantas tidak ragu memasang target gelar juara bagi anak asuh Bernardo Tavares.
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