Larangan Suporter Tandang Dicabut, PSS Sleman Dapat Suntikan Energi Jelang Hadapi Bali United

Pemain PSS Sleman mengikuti latihan bersama. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman akan mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan bertandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9).
Laga ini menjadi momen penting bagi PSS setelah kembali tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Selain persaingan di lapangan, pertandingan tandang pertama Super Elang Jawa musim ini juga membawa suasana berbeda karena suporter tim tamu kembali mendapat kesempatan untuk mendukung langsung klub kesayangannya.
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Dalam beberapa musim sebelumnya, kehadiran suporter tim tamu di stadion sempat mengalami pembatasan. Kini, ruang tersebut kembali terbuka.
Bagi PSS Sleman, dukungan dari tribun tandang menjadi bagian penting yang diharapkan bisa membantu tim menghadapi pertandingan di luar kandang.
Asisten Pelatih PSS Sleman Demerson Bruno menyambut positif kesempatan tersebut.
Dia menilai kehadiran suporter PSS di Stadion Kapten I Wayan Dipta dapat memberikan energi tambahan kepada para pemain.
“Luar biasa. Sekarang, dukungan untuk PSS ada di mana-mana. Di mana pun kami bermain, pasti ada banyak suporter yang datang. Tentu tim sangat senang kalau mereka bisa hadir bersama kami,” ungkap Demerson.
Menurut Demerson, kehadiran suporter memiliki arti tersendiri bagi pemain, terutama ketika menjalani pertandingan tandang.
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Jawa Pos
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