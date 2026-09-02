Madura United Banting Harga! Tiket Ekonomi Super League Rp 50 Ribu Dipangkas Jadi Rp 30 Ribu

Harga tiket ekonomi Madura United untuk Super League 2026/2027 dipangkas dari Rp 50 ribu menjadi Rp 30 ribu. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC memangkas harga tiket ekonomi pertandingan kandang Super League 2026/2027 dari Rp 50 ribu menjadi Rp 30 ribu di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.
Kebijakan tersebut diambil manajemen untuk memperluas akses masyarakat Madura sekaligus meningkatkan dukungan langsung suporter kepada tim sepanjang kompetisi.
Penurunan harga tiket dilakukan Madura United FC agar pertandingan kandang bisa dijangkau lebih banyak masyarakat.
Manajemen berharap harga yang lebih murah membuat suporter dari berbagai kalangan memiliki kesempatan lebih besar menyaksikan perjuangan tim secara langsung di stadion.
Presiden Madura United Achsanul Qosasi menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan suporter.
Harga tiket ekonomi yang sebelumnya Rp 50 ribu kini hanya Rp 30 ribu, sementara kategori VIP tetap Rp 100 ribu dan VVIP Rp 150 ribu.
“Kami putuskan untuk menurunkan harga tiket. Harapan kami, ini bisa membuat jangkauan suporter dan masyarakat Madura bisa lebih luas lagi,” kata Achsanul Qosasi, Rabu (2/9/2026).
Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas keinginan Madura United menjadikan pertandingan sebagai hiburan yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Manajemen tidak ingin dukungan terhadap tim hanya dinikmati kelompok tertentu, terutama saat kompetisi Super League 2026/2027 mulai bergulir.
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Jawa Pos
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