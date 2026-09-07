Persijap Kalah dari Madura United, Juan Cortes Akui Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Persijap Jepara kalah 0-2 dari Madura United pada laga perdana Super League 2026/2027. Juan Cortes mengakui masih banyak yang harus dibenahi. (Dok. Persijap)
JawaPos.com — Persijap Jepara mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil kurang maksimal.
Laskar Kalinyamat harus pulang tanpa poin setelah kalah 0-2 dari Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.
Persijap sebenarnya mampu memberikan perlawanan cukup baik pada babak pertama. Organisasi permainan yang rapi membuat Madura United kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol.
Kedua tim pun masuk ruang ganti dengan skor 0-0. Namun, situasi berubah setelah turun minum.
Madura United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-54 melalui striker Dimitar Mitkov. Persijap kemudian berusaha mencari gol penyama kedudukan, tetapi justru kembali kebobolan pada masa injury time.
Mitkov kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+1 sekaligus memastikan kemenangan Madura United dengan skor 2-0.
Pelatih Persijap, Juan Cortes, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi setelah pertandingan pertama tersebut. Menurutnya, Persijap memiliki waktu persiapan yang cukup terbatas sebelum kompetisi dimulai.
"Ini adalah pertandingan yang sulit. Madura United punya pemain berkualitas dan pelatih yang bagus. Persijap sendiri tidak punya banyak waktu persiapan jelang kompetisi, persiapan kami terbatas. Ada banyak hal yang akan kita kembangkan lagi," kata Juan Cortes, dikutip iLeague.
Pelatih asal Spanyol itu tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemainnya, terutama penampilan pada babak pertama.
Menurut Juan, Persijap mampu menutup ruang dan menjaga organisasi permainan dengan cukup baik. Hanya saja, pada babak kedua muncul celah yang berhasil dimanfaatkan Madura United.
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Jawa Pos
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