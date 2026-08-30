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Andre Rizal Hanafi
Senin, 31 Agustus 2026 | 06.00 WIB

Batik Parang Hiasi Jersey Baru PSIM Jogja! Kolaborasi dengan Adidas Resmi Dimulai di Musim 2026/27

Jersey PSIM Jogja untuk musim 2026/2027. (Istimewa) - Image

Jersey PSIM Jogja untuk musim 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Jogja resmi memperkenalkan jersei terbaru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Seragam hasil kolaborasi dengan Adidas tersebut diluncurkan pada Sabtu (29/8) malam di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Jersei kandang PSIM Jogja tetap menggunakan warna biru sebagai warna utama. Namun, ada sentuhan berbeda pada desain musim ini karena menampilkan motif batik parang yang lekat dengan identitas dan budaya Yogyakarta.

Direktur Utama PSIM Jogja, Yuliana Tasno, mengatakan unsur budaya lokal menjadi bagian penting dalam desain jersei. 

Menurutnya, penggunaan ornamen khas Yogyakarta merupakan identitas yang harus melekat pada klub yang membawa nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menariknya, konsep desain jersei tersebut bukan sepenuhnya berasal dari Adidas. PSIM Jogja lebih dulu membuat konsep secara internal sebelum kemudian mengajukannya kepada Adidas untuk direalisasikan.

“Soal desain memang ada konsep sendiri. Desain itu kami buat sendiri lalu kami ajukan ke Adidas untuk diimplementasikan. Jadi, konsepnya dari kami, bukan dari Adidas,” ujar Yuliana.

Manajemen PSIM Jogja juga memastikan aspek legal dari penggunaan motif batik tersebut telah diperhatikan. Klub mengurus perizinan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada kementerian yang berwenang.

Yuliana menyebut Adidas sempat menanyakan mengenai hak cipta motif batik yang digunakan dalam desain jersei. Karena itu, PSIM Jogja mengambil langkah untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan sebelum jersei digunakan.

Selain membawa unsur budaya, penempatan motif batik pada bagian depan jersei juga memiliki alasan tersendiri. Corak tersebut ditempatkan tepat di area depan tiga strip khas Adidas.

Editor: Banu Adikara
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