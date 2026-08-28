PSIM Jogja Uji Coba Jadi Simulasi Super League, Suporter Dilarang Bawa Flare ke Stadion Sultan Agung

JawaPos.com - PSIM Jogja akan menggelar agenda peluncuran tim dan jersey anyar yang dirangkai dengan laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (29/8).

Selain menjadi bagian dari persiapan menuju Super League 2026/27, pertandingan ini juga dijadikan simulasi bagi seluruh elemen penyelenggara.

Match Organizing Committee (MOC) PSIM Jogja memastikan laga persahabatan tersebut akan menerapkan standar pertandingan resmi. Karena itu, panitia meminta seluruh penonton dan suporter mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan.

Ketua MOC PSIM Jogja, Ermantino Handokomulyo, secara khusus mengingatkan suporter agar tidak membawa maupun menyalakan cerawat atau flare di dalam stadion.

“Kami mohon kepada semua supporter dan penonton untuk tidak membawa dan menyalakan flare,” ujar Ermantino.

Menurutnya, penerapan aturan kompetisi sejak laga uji coba penting dilakukan untuk menguji kesiapan semua pihak sebelum PSIM Jogja menjalani pertandingan resmi musim 2026/27.

“Laga uji coba yang dilaksanakan ini adalah uji coba seluruh elemen untuk simulasi pertandingan Super League. Kami menghormati yang menjadi kesepakatan dan keputusan pada saat rakor (rapat koordinasi) rencana pengamanan bahwa perlakuan pertandingan uji coba ini sama seperti regulasi kompetisi Super League,” jelasnya.

Kuota Penonton 9.000 Orang MOC PSIM Jogja mendapatkan izin menghadirkan hingga 9.000 penonton dalam agenda peluncuran tim tersebut. Ermantino menyebut kuota itu merupakan hasil dari kepercayaan dan koordinasi berbagai pihak.