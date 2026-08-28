Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.19 WIB

PSIM Jogja Uji Coba Jadi Simulasi Super League, Suporter Dilarang Bawa Flare ke Stadion Sultan Agung

Stadion Sultan Agung Bantul. (Istimewa) - Image

Stadion Sultan Agung Bantul. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Jogja akan menggelar agenda peluncuran tim dan jersey anyar yang dirangkai dengan laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (29/8).

Selain menjadi bagian dari persiapan menuju Super League 2026/27, pertandingan ini juga dijadikan simulasi bagi seluruh elemen penyelenggara.

Match Organizing Committee (MOC) PSIM Jogja memastikan laga persahabatan tersebut akan menerapkan standar pertandingan resmi. Karena itu, panitia meminta seluruh penonton dan suporter mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan.

Ketua MOC PSIM Jogja, Ermantino Handokomulyo, secara khusus mengingatkan suporter agar tidak membawa maupun menyalakan cerawat atau flare di dalam stadion.

“Kami mohon kepada semua supporter dan penonton untuk tidak membawa dan menyalakan flare,” ujar Ermantino.

Menurutnya, penerapan aturan kompetisi sejak laga uji coba penting dilakukan untuk menguji kesiapan semua pihak sebelum PSIM Jogja menjalani pertandingan resmi musim 2026/27.

“Laga uji coba yang dilaksanakan ini adalah uji coba seluruh elemen untuk simulasi pertandingan Super League. Kami menghormati yang menjadi kesepakatan dan keputusan pada saat rakor (rapat koordinasi) rencana pengamanan bahwa perlakuan pertandingan uji coba ini sama seperti regulasi kompetisi Super League,” jelasnya.

Kuota Penonton 9.000 Orang

MOC PSIM Jogja mendapatkan izin menghadirkan hingga 9.000 penonton dalam agenda peluncuran tim tersebut. Ermantino menyebut kuota itu merupakan hasil dari kepercayaan dan koordinasi berbagai pihak.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Polres Bantul dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, serta manajemen PSIM Jogja. Dukungan juga datang dari dua kelompok suporter, Brajamusti dan The Maident.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sri Sultan Hamengku Buwono X Beri Pesan Spesial ke Skuad PSIM Jelang Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Sri Sultan Hamengku Buwono X Beri Pesan Spesial ke Skuad PSIM Jelang Super League 2026/2027

Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.27 WIB

PSIM Ziarah ke Makam Raja-Raja Mataram, Rawat Tradisi Jelang Super League Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Ziarah ke Makam Raja-Raja Mataram, Rawat Tradisi Jelang Super League Musim 2026/2027

Jumat, 28 Agustus 2026 | 05.00 WIB

Njaga Marwah, Ngrumat Sejarah! PSIM Jogja Launching Tim di Stadion Sultan Agung - Image
Sepak Bola Indonesia

Njaga Marwah, Ngrumat Sejarah! PSIM Jogja Launching Tim di Stadion Sultan Agung

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore