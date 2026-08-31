Jelang Super League 2026/27, PSIM Yogya Perkenalkan 14 Sponsor Baru

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta resmi memperkenalkan 14 mitra komersial baru yang akan mendukung perjalanan klub menghadapi super league musim 2026/27.

Peluncuran sponsor berlangsung di area Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu (29/8) malam.

Sejumlah perusahaan dari berbagai sektor bergabung dalam barisan sponsor Laskar Mataram. DANA menjadi top sponsor, sedangkan Shopee menempati posisi sebagai sponsor utama PSIM untuk musim kompetisi mendatang.

Sponsorship and Commercial Manager PSIM Halifa Difa menyambut positif kepercayaan yang diberikan sejumlah merek besar kepada klub.

Menurut dia, dukungan tersebut menunjukkan semakin tingginya ketertarikan perusahaan untuk ikut menjadi bagian dari perjalanan PSIM.

“Alhamdulillah, musim ini PSIM mendapat kepercayaan dari brand-brand besar untuk menjadi bagian dari perjalanan kami,” ujar Halifa.

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Selain sponsor utama, PSIM juga menggandeng mitra yang mendukung kebutuhan tim di dalam lapangan.

Adidas dipercaya sebagai penyedia jersei resmi klub. Apparel global tersebut bekerja sama dengan jenama lokal Russ&Co yang juga menjadi bagian dari kemitraan perlengkapan PSIM.