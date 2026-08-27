PSIM Ziarah ke Makam Raja-Raja Mataram, Rawat Tradisi Jelang Super League Musim 2026/2027

PSIM Yogyakarta rawat budaya dengan ziarah ke makam Raja Mataram jelang super league musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Seluruh anggota tim PSIM Yogyakarta kembali menjalankan salah satu tradisi berziarah ke makam raja-raja Mataram di Kotagede dan Imogiri, Rabu (26/8), menjelang musim kompetisi baru super league.
Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan Laskar MataramPSIM Yogyakarta sebelum memasuki kompetisi musim 2026/27.
Namun, kegiatan PSIM ini tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas pramusim jelang super league.
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Ziarah juga menjadi cara klub untuk menjaga kedekatan seluruh elemen tim dengan sejarah dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Yogyakarta.
Rombongan mengunjungi dua lokasi yang memiliki nilai sejarah penting bagi Mataram Islam.
Suasana khidmat terasa sepanjang kegiatan, dengan seluruh anggota tim mengikuti prosesi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur.
Bagi pemain PSIM, Savio Sheva Maresca, mengenal sejarah dan budaya menjadi bagian penting dalam membangun karakter seorang pemain.
Menurut dia, identitas Laskar Mataram tidak berhenti pada lambang klub yang dikenakan ketika bertanding.
“Ziarah ini cara kami merawat ingatan terhadap sejarah panjang dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu," kata Savio.
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