Sri Sultan Hamengku Buwono X Beri Pesan Spesial ke Skuad PSIM Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Manajemen PSIM Yogyakarta menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Pertemuan itu berlangsung di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (27/8) kemarin.

Dalam pertemuan itu, jajaran manajemen PSIM Yogyakarta yang hadir antara lain Direktur Utama Yuliana Tasno, Pelatih Kepala Jean-Paul van Gastel, Manajer Tim Iksan Mahar, serta Manajer Operasional Wendy Umar Seno Aji. Kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus kesempatan bagi manajemen untuk memperkenalkan tim yang akan berjuang di kompetisi kasta tertinggi musim depan.

Yuliana Tasno mengaku bersyukur PSIM Yogyakarta berada di wilayah yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya, komunikasi antara manajemen dan Sri Sultan juga berjalan dengan baik karena memiliki perhatian yang sama terhadap kemajuan olahraga di Yogyakarta.

“Saya sangat bersyukur memimpin klub sepak bola di Yogyakarta, wilayah yang dipimpin oleh seorang Gubernur sekaligus Sultan yang sangat mencintai olahraga. komunikasi kami menjadi sangat nyambung,” kata Yuliana dilansir dari laman resmi PSIM Yogyakarta, dikutip Jumat (28/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan memberikan sejumlah arahan kepada manajemen, mulai dari kedisiplinan pemain, tata kelola klub, hingga upaya memperkuat kondisi finansial tim. Ngarsa Dalem turut menekankan pentingnya menjaga pola hidup dan kedisiplinan para pemain agar performa mereka tetap terjaga sepanjang musim.

“Beliau berpesan agar pola makan pemain benar-benar dipantau dan disiplin dijaga. Jangan sampai sembunyi-sembunyi makan gorengan karena integritas atlet harus terus diawasi,” tutur Yuliana.

Tak hanya membahas aspek teknis pemain, Sri Sultan turut memberikan perhatian terhadap keberlangsungan finansial klub. Manajemen PSIM didorong untuk mencari sumber pendapatan alternatif agar klub memiliki fondasi keuangan yang lebih mandiri.

“Ngarsa Dalem menyarankan agar kami mencari investasi tambahan dari sumber pendapatan lain, seperti penerbitan obligasi, agar klub tidak hanya bergantung pada pihak tertentu,” terang Yuliana.

Sri Sultan juga memberikan wejangan terkait kepemimpinan kepada jajaran manajemen PSIM Yogyakara. Ia mengingatkan pentingnya sikap tenang dan bijak dalam mengambil keputusan untuk membawa skuad berjulukkan Laskar Mataram melewati berbagai tantangan.