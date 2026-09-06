Persib vs PSM: Debut Igor Tolic Dimulai, Maung Bandung Siap Pertahankan Gelar

Persib Bandung mengawali perjalanan mempertahankan gelar BRI Super League 2026/2027 dengan menghadapi PSM Makassar. Laga di GBLA sekaligus menjadi pertandingan resmi pertama Igor Tolic sebagai pelatih kepala Maung Bandung. (Dok: Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai kiprahnya di BRI Super League 2026/2027 dengan menghadapi PSM Makassar. Pertandingan pekan pertama tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9).
Laga ini menjadi momen penting bagi Persib yang berstatus sebagai juara bertahan. Selain mengawali misi mempertahankan gelar, Maung Bandung juga akan tampil dengan sosok baru di kursi pelatih.
Igor Tolic bakal menjalani pertandingan resmi pertamanya sebagai pelatih kepala Persib. Sebelumnya, pelatih asal Kroasia tersebut merupakan bagian dari staf kepelatihan Bojan Hodak sebelum dipercaya mengambil alih tim.
Tolic telah mempersiapkan Persib menghadapi musim baru sejak pramusim. Sejumlah pemain baru didatangkan, beberapa pertandingan uji coba dijalani, dan analisis terhadap calon lawan juga dilakukan.
Kini, Tolic mengaku sudah tidak sabar menantikan kompetisi dimulai. Menurutnya, pertandingan melawan PSM menjadi kesempatan bagi Persib untuk menunjukkan hasil dari persiapan yang telah dilakukan.
“Akhirnya kami akan memulai, yang merupakan hal yang baik. Kami menantikan momen ini, kami bersiap untuk melawan Makassar saya pikir dengan cara yang baik,” kata Tolic dikutip dari ILeague.
Menghadapi PSM bukan perkara mudah bagi Persib. Tim Juku Eja musim ini ditangani Darije Kalezic, pelatih yang sudah memiliki pengalaman di sepak bola Indonesia.
Tolic menilai PSM memiliki identitas permainan yang cukup jelas. Namun, kedua tim juga sama-sama mengalami perubahan komposisi skuad menjelang musim baru.
PSM mendatangkan sejumlah pemain baru, sementara Persib juga masih membangun kekuatan terbaiknya. Kondisi tersebut membuat pertandingan di GBLA menjadi ujian awal bagi kedua tim.
“Saya pikir mereka memiliki gaya bermain yang jelas. Beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus. Mereka masih membangun tim seperti kami,” tutur Tolic.
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Jawa Pos
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