Target Main Intensitas Tinggi! Bernardo Tavares Siap Memasak Skuad Persebaya Surabaya di Thailand

Bernardo Tavares meningkatkan intensitas latihan Persebaya Surabaya dalam pemusatan latihan di Thailand sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya meningkatkan intensitas latihan dalam pemusatan latihan di Thailand sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027 yang dimulai September mendatang.
Bernardo Tavares ingin Francisco Rivera dkk memanfaatkan agenda tersebut untuk mematangkan permainan sekaligus memastikan skuad berada dalam kondisi terbaik setelah menjalani tujuh pertandingan pramusim selama hampir dua bulan.
Pemusatan latihan di Thailand menjadi tahap penting bagi Persebaya Surabaya untuk menyempurnakan persiapan sebelum kompetisi resmi bergulir.
Setelah melewati rangkaian tujuh pertandingan pramusim, tim pelatih memiliki bahan evaluasi untuk menentukan aspek permainan yang masih perlu diperbaiki sebelum skuad kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026).
Bernardo Tavares tidak ingin agenda di Thailand sekadar menjadi rutinitas menjelang kompetisi.
Pelatih asal Portugal tersebut justru menyiapkan program dengan intensitas tinggi agar pemain semakin siap menghadapi tuntutan pertandingan Super League 2026/2027.
“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata pelatih asal Portugal itu.
Pernyataan tersebut menunjukkan fokus Bernardo Tavares selama pemusatan latihan bukan hanya menjaga kebugaran pemain.
Intensitas latihan juga diarahkan untuk membantu skuad menemukan bentuk permainan yang lebih matang setelah mendapatkan pengalaman dari tujuh laga pramusim.
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Jawa Pos
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