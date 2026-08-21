24 Jam Bersama di Thailand, Bernardo Tavares Punya Misi Khusus untuk Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares memimpin Persebaya Surabaya dalam pemusatan latihan di Thailand sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memanfaatkan pemusatan latihan di Thailand pada 18–27 Agustus 2026 untuk membangun chemistry skuad sekaligus meningkatkan intensitas persiapan jelang Super League 2026/2027.
Bernardo Tavares ingin Francisco Rivera dkk tidak hanya semakin siap secara fisik dan taktik, tetapi juga memiliki hubungan kuat seperti keluarga untuk menghadapi kompetisi panjang.
Pemusatan latihan di Thailand menjadi tahap akhir preseason Persebaya Surabaya sebelum menghadapi Super League 2026/2027 yang semakin dekat.
Francisco Rivera dkk berangkat pada Selasa (18/8/2026) dan dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026).
Sepanjang preseason yang dimulai pada pekan pertama Juli, Persebaya Surabaya sudah menjalani tujuh pertandingan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.
Lima di antaranya merupakan pertandingan Piala Presiden 2026 yang berhasil dimenangi seluruhnya hingga mengantarkan Green Force menjadi juara.
Catatan dari tujuh pertandingan tersebut kini menjadi bahan evaluasi tim pelatih selama berada di Thailand.
Bernardo Tavares ingin seluruh data dan pengalaman selama sekitar satu bulan preseason tidak berhenti sebagai catatan pertandingan, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki berbagai aspek permainan.
“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata Bernardo Tavares.
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Jawa Pos
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