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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 10.04 WIB

Persebaya Matangkan Persiapan di Thailand, Bernardo Tavares Ingin Tim Siap Tempur

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memasuki tahap akhir persiapan sebelum tampil di kompetisi Super League 2026/27. Setelah menjalani tujuh pertandingan pramusim dalam kurun waktu hampir dua bulan, Persebaya melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan (TC) di Thailand.

Rangkaian pramusim tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih untuk melihat sejauh mana perkembangan permainan Persebaya.

Berbagai catatan dari tujuh pertandingan diharapkan bisa menjadi bekal untuk membentuk tim yang lebih siap sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8).

Dengan kompetisi yang dijadwalkan bergulir pada September mendatang, pelatih Persebaya Bernardo Tavares ingin TC di Thailand memberikan manfaat maksimal. Agenda tersebut tidak ingin dijadikan sekadar rutinitas menjelang kompetisi.

Pelatih asal Portugal itu berencana meningkatkan intensitas latihan selama berada di Thailand.

Fokus utama adalah memastikan para pemain berada dalam kondisi fisik dan permainan yang sesuai dengan tuntutan kompetisi.

“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata Bernardo Tavares.

Menurut Bernardo Tavares, pemilihan Thailand sebagai lokasi TC juga memiliki alasan. Berada di lingkungan yang berbeda dinilai bisa memberikan pengalaman baru kepada Francisco Rivera dan rekan-rekan.

Selain suasana latihan yang berbeda, Persebaya juga mendapatkan kesempatan menghadapi kondisi dan lingkungan sepak bola yang tidak sama dengan apa yang mereka temui selama menjalani persiapan di Surabaya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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