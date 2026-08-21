Hindari Pelanggaran Merugikan! Kontrol Emosi Persebaya Surabaya Jadi PR Bernardo Tavares

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadikan kontrol emosi sebagai pekerjaan rumah penting menjelang laga pembuka Super League 2026/2027 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 5 September 2026.

Bernardo Tavares meminta seluruh pemain Green Force tetap disiplin dan tidak mudah terpancing keputusan wasit agar kartu kuning tidak mengganggu strategi tim sepanjang pertandingan.

Mengapa kontrol emosi jadi perhatian Bernardo Tavares? Kontrol emosi menjadi salah satu aspek yang terus ditekankan Bernardo Tavares dalam persiapan Persebaya Surabaya menuju kompetisi resmi.

Pelatih berusia 46 tahun itu menilai reaksi berlebihan terhadap keputusan wasit dapat berujung pada banyak kartu kuning dan akhirnya merugikan tim.

"Terkadang kita terlalu emosional dengan keputusan wasit, dan saya percaya jika kita terlalu emosional, kita akan mendapatkan banyak kartu kuning dan kita harus bisa mengontrol hal ini juga," tutur Tavares.

Peringatan tersebut tidak sekadar menyangkut perilaku pemain, tetapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan Persebaya Surabaya menjaga rencana permainan selama 90 menit.

Kartu akibat emosi berpotensi membuat pemain harus bermain lebih hati-hati sekaligus mengurangi keleluasaan tim menjalankan strategi yang sudah disiapkan.

Karena itu, disiplin menjadi bagian penting dari evaluasi tim pelatih sebelum menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.