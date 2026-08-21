Njabulo Blom Cepat Beradaptasi di Borneo FC, Faktor Pelatih Jadi Kunci

JawaPos.com - Proses adaptasi gelandang anyar Borneo FC Samarinda Njabulo Blom jelang super league berlangsung cepat dan mulus.

Pemain asal Afrika Selatan tersebut mengaku sejauh ini bisa beradaptasi dengan baik bersama tim berjuluk Pesut Etam.

Meski datang pada gelombang akhir perekrutan pemain asing dan belum pernah bermain di kompetisi sepak bola Indonesia, Blom tidak menemukan kendala berarti selama menjalani persiapan bersama Borneo FC.

Menurut Blom, suasana tim yang positif serta program latihan yang diberikan menjadi faktor penting dalam membantu beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Ya, saya merasa sangat baik dan saya menyukai orang-orang di sini dan pelatihannya. Sejauh ini semuanya berjalan dengan bagus,” ujar Blom.

Selain latihan, Blom juga menilai kebersamaan antarpemain di luar lapangan memiliki peran penting.

Menurut dia, interaksi di luar sesi latihan dapat membantu pemain saling mengenal sehingga komunikasi dan chemistry di dalam pertandingan bisa terbangun lebih cepat.

Borneo FC juga telah menggelar kegiatan outbound bersama para pemain. Blom menyebut kegiatan tersebut menjadi salah satu momen yang membantu dirinya dan rekan-rekan setim semakin dekat.