Borneo FC Jadi Tuan Rumah, Ini Lawan di AFC Challenge League

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mendapat lawan dari Filipina, Taiwan, dan Myanmar/Laos setelah hasil undian fase grup AFC Challenge League 2026/2027 diketahui pada Kamis (20/8). Skuad Pesut Etam tergabung di Grup D dan dipercaya menjadi tuan rumah.

Borneo FC akan menghadapi One Taguig FC (Filipina), Tainan City FC (Taiwan), serta pemenang play-off antara Yangon United (Myanmar) dan Ezra FC (Laos). Yangon United dan Ezra FC akan lebih dulu bertemu pada 8 September 2026.

Pemenang laga tersebut akan mengamankan tempat di putaran final AFC Challenge League 2026/2027 dan melengkapi komposisi Grup D.

Sebagai tuan rumah, Borneo FC bakal memainkan seluruh pertandingan Grup D di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. AFC belum merilis jadwal pertandingan secara lengkap karena masih menunggu hasil play-off Yangon United kontra Ezra FC.

Fase grup AFC Challenge League 2026/2027 dijadwalkan berlangsung mulai Oktober. AFC sebelumnya menyatakan fase grup kompetisi musim ini akan berlangsung pada 17 Oktober hingga 24 November 2026.

Ini menjadi penampilan pertama Borneo FC di AFC Challenge League. Musim lalu, Indonesia diwakili Dewa United yang berhasil melaju hingga perempat final sebelum disingkirkan Manila Digger.

Borneo FC juga berpotensi tidak menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kompetisi kasta ketiga Asia tersebut.

Peluang itu dimiliki Persib Bandung. Maung Bandung akan menghadapi Manila Digger FC dalam babak play-off AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Jika Persib gagal melewati play-off tersebut, mereka akan turun ke AFC Challenge League dan masuk Grup E. Persib bakal menghadapi Shan United FC (Myanmar), New Taipei City Hang Yuan FC (Taiwan), serta pemenang laga Kasuka (Brunei Darussalam) kontra Karketu Dili FC (Timor Leste).