Borneo FC Hadapi Dua Uji Coba Terakhir, Makin Serius Jelang Lawan Persija Jakarta

Borneo FC menjalani dua uji coba terakhir di Yogyakarta melawan Garudayaksa dan Madura United sebelum menghadapi Persija di Super League. (Dok. BFC)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan menutup rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta dengan dua pertandingan uji coba menghadapi sesama kontestan Super League 2026/2027. Dua laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi tim pelatih untuk melihat kesiapan skuad sebelum kompetisi resmi dimulai.
Pesut Etam dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC pada Jumat, 22 Agustus 2026. Setelah itu, Borneo FC akan bertemu Madura United FC pada Selasa, 26 Agustus 2026. Kedua pertandingan tersebut akan dimainkan di Yogyakarta.
Agenda ini menjadi bagian penting dari persiapan Borneo FC setelah menjalani pemusatan latihan. Tim pelatih ingin memanfaatkan dua pertandingan tersebut untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan skuad, baik dari sisi permainan maupun kondisi pemain.
Asisten Manajer Borneo FC, Farid, mengatakan dua laga uji coba tersebut memang disiapkan untuk mengukur sejumlah aspek sebelum tim meninggalkan Yogyakarta.
“Pemusatan latihan di Yogyakarta sudah berjalan sesuai program. Dua uji coba ini menjadi cerminan terakhir sebelum kami memulai kompetisi. Kami ingin melihat sejauh mana progres tim dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik,” ujar Farid dikutip dari situs resmi klub.
Bagi Borneo FC, pertandingan melawan Garudayaksa FC dan Madura United juga bisa menjadi ajang untuk mematangkan skema permainan yang telah diberikan tim kepelatihan selama pemusatan latihan.
Selain taktik, chemistry antarpemain menjadi salah satu hal yang ingin terus dibangun. Apalagi, Borneo FC melakukan sejumlah perubahan dalam komposisi skuad untuk menghadapi musim baru.
Kondisi fisik pemain juga akan menjadi perhatian. Dengan kompetisi yang semakin dekat, tim pelatih tentu ingin memastikan seluruh anggota skuad berada dalam kondisi siap tempur ketika pertandingan resmi dimulai.
Setelah menyelesaikan dua laga uji coba tersebut, Borneo FC akan kembali ke Samarinda. Fokus Pesut Etam kemudian beralih sepenuhnya ke pertandingan perdana Super League 2026/2027.
Berdasarkan jadwal ILeague, Borneo FC Samarinda akan mengawali kompetisi dengan menjamu Persija Jakarta. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu, 5 September 2026.
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