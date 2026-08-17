Reva Adi Utama Dipinjamkan PSIM ke Borneo FC, Ini Alasannya

JawaPos.com – Reva Adi Utama resmi meninggalkan PSIM Jogja untuk sementara setelah dipinjamkan ke Borneo FC Samarinda. Bek kiri berpengalaman tersebut akan memperkuat klub asal Kalimantan Timur itu sepanjang kompetisi musim 2026/27.

Keputusan itu cukup menarik karena Reva sebelumnya masuk dalam daftar 12 pemain lokal yang diumumkan PSIM untuk dipertahankan menghadapi musim baru. Namun, setelah evaluasi lanjutan bersama tim pelatih, PSIM akhirnya memutuskan meminjamkannya ke Borneo FC.

Manajer Tim PSIM Jogja Iksan Mahar mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan teknis. Reva tidak masuk dalam skema yang disiapkan pelatih kepala untuk kompetisi musim 2026/27.

“Kami meminjamkan Reva Adi Utama kepada Borneo FC Samarinda untuk musim 2026/27. Tidak masuk skema pelatih kepala menjadi alasan keputusan ini,” ujar Iksan dikutip dari PSIM.

Bagi Reva, peminjaman tersebut membuka kesempatan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten bersama Borneo FC. Kesempatan itu diharapkan bisa membantu menjaga kondisi dan performanya sepanjang musim.

Reva bukan pemain yang asing dengan persaingan level tertinggi sepak bola Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi modal yang bisa dimanfaatkan Borneo FC untuk menambah opsi di sektor pertahanan.

Sementara bagi PSIM, keputusan ini menjadi bagian dari evaluasi komposisi skuad. Manajemen dan tim pelatih terus menyesuaikan susunan pemain dengan kebutuhan serta strategi yang akan digunakan pada musim baru.

PSIM tetap memberikan apresiasi terhadap kontribusi Reva selama membela Laskar Mataram. Manajemen menilai pemain tersebut telah menunjukkan sikap profesional selama berada di dalam tim.

“Kami memberikan apresiasi besar atas dedikasi dan kontribusi Reva selama berseragam Laskar Mataram. Harapan terbaik kami haturkan untuk petualangan baru Reva bersama Borneo,” kata Iksan.