Daffa dan Faizul Naik ke Tim Senior Persis Solo, Bawa Misi Bantu Laskar Sambernyawa Promosi

Daffa dan Faizul dipromosikan ke tim senior Persis Solo untuk musim 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo kembali memberikan kesempatan kepada pemain muda hasil binaan akademi untuk bergabung dengan tim senior.
Dua pemain Persis U-20, Daffa Habibullah dan Faizul Mukhlisin, resmi dipromosikan ke skuad Laskar Sambernyawa untuk menghadapi musim kompetisi 2026/27.
Promosi tersebut menjadi bagian dari upaya Persis Solo dalam memaksimalkan potensi pemain dari akademi.
Daffa dan Faizul diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman sekaligus berkembang bersama para pemain senior.
Keduanya sebelumnya menjadi bagian dari Persis U-20 yang tampil di Elite Pro Academy 2025/26.
Pada kompetisi tersebut, Persis U20 mengakhiri perjalanan di posisi ketiga Grup B.
Daffa tampil cukup menonjol sepanjang musim di posisi bek kiri, dipercaya menjadi kapten Persis U-20.
Dari 32 penampilan, pemain berusia 20 tahun itu mampu mencetak enam gol.
Bagi Daffa, promosi ke tim utama menjadi sebuah kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan.
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Jawa Pos
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