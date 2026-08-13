Gabung Persis Solo, Saddam Gaffar Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di lini depan untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027 dengan merekrut Saddam Gaffar sebagai penyerang baru mereka pada Rabu (12/8).

Pemain berusia 24 tahun tersebut datang dengan pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Saddam tercatat memperkuat FC Bekasi City. Pada musim terakhirnya bersama klub tersebut, ia membukukan tiga gol dan satu assist dari 10 penampilan.

Saddam juga bukan nama baru di sepak bola Jawa Tengah. Ia pernah menjadi bagian dari PSS Sleman sejak 2019 hingga 2024. Pengalamannya bersama klub berjuluk Super Elang Jawa itu menjadi salah satu modal untuk menghadapi tantangan baru bersama Persis Solo.

Selain pengalaman di level klub, Saddam juga pernah mendapat kesempatan memperkuat Tim Nasional Indonesia. Ia mencatatkan dua gol dari 11 penampilan bersama skuad Garuda.

Kini, Saddam berharap perjalanan barunya bersama Persis Solo bisa berujung pada pencapaian penting. Ia mengaku senang bisa bergabung dengan klub yang memiliki basis suporter besar dan tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di hadapan pendukung Laskar Sambernyawa.

“Saya sangat senang bisa bergabung bersama Persis, di mana klub ini mempunyai nama besar. Saya antusias sekali untuk segera bermain di hadapan suporter,” ujar Saddam, Rabu (12/8).

Saddam datang dengan target yang cukup jelas. Ia ingin membantu Persis Solo tampil lebih baik di Pegadaian Championship 2026/2027 sekaligus mengejar tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Saya memiliki target yaitu membantu Persis promosi ke Liga 1,” katanya.