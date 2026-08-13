Dari Persis Solo ke Persib, Ikhwan Siap Buktikan Performa

JawaPos.com - Gelandang sayap Persib Bandung, Ikhwan Ali Tanamal, mendapat pengalaman baru dalam persiapannya menyambut musim 2026/2027.

Pemain yang musim lalu menjalani masa peminjaman di Persis Solo itu untuk pertama kalinya mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama tim utama Persib Bandung.

TC yang berlangsung di Bali pada 11-19 Agustus 2026 menjadi bagian dari persiapan Persib Bandung menghadapi kompetisi musim depan.

Selain kembali bersaing di Super League, skuad Pangeran Biru juga akan menghadapi tantangan di level Asia melalui Shopee Cup dan AFC Champions League (ACL) Two.

Bagi Ikhwan, kesempatan mengikuti TC bersama Persib Bandung menjadi pengalaman yang cukup spesial. Ia menilai program tersebut memberikan kesan berbeda karena sebelumnya belum pernah menjalani pemusatan latihan bersama tim dalam waktu seperti sekarang.

"Pengalaman yang baik dan sangat berkesan buat saya soalnya ini TC pertama saya bersama tim besar," kata Ikhwan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Kamis (13/8/2026).

Ikhwan sebelumnya memperkuat Persis Solo dengan status pemain pinjaman selama satu musim.

Pada kompetisi Super League 2025/2026, pemain kelahiran tersebut mencatatkan 13 penampilan bersama Laskar Sambernyawa.