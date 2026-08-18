Persis Solo Kalah 0-1 dari Java United, Ricky Nelson Siapkan Evaluasi Jelang Championship

Persis Solo kalah 0-1 dari Java United, Ricky Nelson siapkan evaluasi jelang Pegadaian Championship. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo harus mengakui keunggulan Java United 0-1 dalam laga latih tanding di Stadion Kebogiro, Boyolali, Selasa (18/8) sore.
Pertandingan itu menjadi bagian dari persiapan Laskar Sambernyawa menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027.
Hasil tersebut belum sesuai harapan Persis Solo. Namun, pertandingan ini tetap memberikan bahan evaluasi penting bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan skuad sebelum kompetisi resmi dimulai.
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Pelatih Persis Solo Ricky Nelson menilai para pemain sudah menunjukkan kerja keras dan kekompakan selama pertandingan.
Dia mengakui, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi dalam sisa waktu persiapan.
Menurut Ricky, karakter permainan Java United memberikan gambaran mengenai gaya bermain tim-tim dari wilayah timur.
Hal itu tidak lepas dari komposisi Java United yang diperkuat sejumlah pemain asal kawasan tersebut.
“Kita mendapatkan pelajaran bagus bahwa tim Java United ini menggambarkan ketatnya tipikal wilayah timur. Karena banyak anak-anak timur yang bermain sehingga menggambarkan potret permainan wilayah timur,” kata Ricky seusai pertandingan.
Dari laga tersebut, Ricky melihat Persis Solo masih perlu meningkatkan beberapa aspek permainan.
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Jawa Pos
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