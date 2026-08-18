Guyub FC Malang Juara Festival Akademi Arema FC 2026, Taklukkan MSA Madiun di Final

Guyub FC Malang juara Festival Akademi Arema FC 2026 KU-10 setelah kalahkan MSA Madiun. (Istimewa)
JawaPos.com - Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 untuk kelompok usia (KU) 10 tahun resmi berakhir. Guyub FC Malang keluar sebagai juara setelah menundukkan MSA Madiun dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan final di ARG Soccerfield, Minggu (16/8).
Festival Akademi menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-39 Arema FC sekaligus wadah bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
Sejak awal, ajang tersebut tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan.
Para pemain juga mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan, membangun mental kompetitif, serta belajar menjaga sportivitas di tengah atmosfer kompetisi.
Guyub FC Malang berhasil menyelesaikan perjalanan mereka dengan hasil terbaik. Kemenangan atas MSA Madiun di partai puncak memastikan mereka membawa pulang gelar juara Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 KU-10.
MSA Madiun harus puas menempati posisi runner-up, sementara peringkat ketiga bersama menjadi milik Sahara Muda Pasuruan dan MH Soccer School Malang.
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Selain penghargaan untuk tim, panitia juga memberikan sejumlah apresiasi kepada pemain dan pelatih yang tampil menonjol selama turnamen.
Albiansyah dari Guyub FC Malang terpilih sebagai Pemain Terbaik. Rekannya, Andik Zakaria, juga mendapat penghargaan setelah dinobatkan sebagai Best Coach.
Gelar Top Skor menjadi milik Kainan dari El Suryanaga Pasuruan. Ia tampil produktif sepanjang festival dengan mencetak 10 gol.
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Jawa Pos
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