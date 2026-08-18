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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 03.27 WIB

Arema FC Belum Kejar Gelar Juara Super League, Iwan Budianto Ungkap Fokus Utama Klub

CEO Arema FC Iwan Budianto. (Istimewa) - Image

CEO Arema FC Iwan Budianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC masih dalam tahap pemulihan setelah tragedi Kanjuruhan sehingga manajemen Singo Edan memilih untuk tidak memasang target berlebihan di super league dan lebih fokus membenahi klub secara bertahap.

Hal itu disampaikan Iwan Budianto dalam podcast Arema FC Official TV yang dipandu Head of PR and Marcom Arema FC Munif Wakid.

Iwan Budianto menegaskan, Arema FC saat ini belum berada pada tahap untuk berbicara terlalu jauh mengenai gelar juara.

Menurut dia, klub masih memiliki pekerjaan besar untuk memperbaiki berbagai aspek setelah tragedi Kanjuruhan.

“Kita belum berani bermimpi untuk sesuatu yang luar biasa. Kita masih dalam taraf ayo berbenah dan perbaikan,” ujar Iwan.

Dia menilai ekspektasi yang terlalu tinggi justru dapat memberikan tekanan tambahan kepada tim. Karena itu, proses membangun kembali fondasi klub menjadi perhatian utama manajemen.

Dalam urusan perekrutan pemain, Iwan juga memberikan apresiasi kepada manajemen Arema FC yang dinilai mampu menjaga kerahasiaan proses transfer.

Kondisi tersebut, lanjut dia, tidak mudah dilakukan di tengah era keterbukaan informasi.

Arema FC juga disebut lebih dulu mempertimbangkan pemain lokal sebelum menentukan kebutuhan pemain asing.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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