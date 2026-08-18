Arema FC Gelar Festival Grassroot KU-10, 1.200 Pengunjung Ramaikan ARG Soccer Field Malang

JawaPos.com - Festival Sepak bola Arema FC Grassroot 2026 untuk kelompok usia (KU) 10 tahun sukses digelar di ARG Soccer Field, Singosari, Malang.

Agenda yang berlangsung selama dua hari, 15-16 Agustus 2026, tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-39 Arema FC.

Bukan hanya pertandingan antarsekolah sepak bola (SSB) yang menjadi perhatian.

Festival ini juga mendapat sambutan dari masyarakat. Sekitar 1.200 pengunjung tercatat datang ke area ARG Soccer Field selama kegiatan berlangsung.

Antusiasme tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai peserta, orang tua, pelatih SSB, komunitas sepak bola, hingga masyarakat umum.

Kehadiran mereka membuat suasana festival terasa lebih ramai dibanding sekadar turnamen sepak bola usia dini.

Local Organizing Committee (LOC) Chairman Arema FC Grassroot Festival 2026 Dani Herlambang mengapresiasi dukungan yang diberikan berbagai pihak.

Menurut Dani, festival KU-10 tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan.