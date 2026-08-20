Sleman Muda FC Menang Besar 7-0 atas Pakem FC, PSS U-15 Lolos ke Babak Enam Besar Piala Soeratin

Sleman Muda FC menang 7-0 atas Pakem FC di Piala Soeratin DIY 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Sleman Muda FC menutup perjalanan mereka di Grup A Piala Soeratin DIY 2026 kategori U-15 dengan hasil positif. Tim besutan Andi Krisnanto meraih kemenangan telak 7-0 atas Pakem FC.
Pertandingan tersebut berlangsung di Lapangan Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, Rabu (19/8) sore.
Bermain sebagai tuan rumah, Sleman Muda FC langsung mengambil inisiatif permainan sejak menit awal. Dominasi Sleman Muda FC membuahkan hasil pada menit ke-14.
Revandy Asta berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa timnya unggul 1-0. Lima menit berselang, Dendan Dejavier menggandakan keunggulan menjadi 2-0.
Skor tersebut bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, tim pelatih Sleman Muda FC melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan.
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Langkah tersebut terbukti efektif karena mereka mampu menambah lima gol dalam 15 menit terakhir pertandingan.
Radika Putra menjadi bintang kemenangan Sleman Muda FC setelah mencetak hattrick. Dia membobol gawang Pakem FC pada menit ke-75, 81, dan 84.
Tidak berhenti sampai di situ, Restu Arkian turut menyumbangkan dua gol pada menit ke-86 dan masa tambahan waktu 90+1. Sleman Muda FC akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 7-0.
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Jawa Pos
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