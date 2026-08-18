Kabar Terbaru Skuad PSS Sleman Jelang Super League 2026/2027, Ada Pemain Masih Cedera

JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Setelah menjalani program pramusim selama empat pekan, kondisi kebugaran para pemain mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif.

Program latihan yang diberikan tim pelatih secara bertahap mulai memberikan hasil.

Kondisi pemain yang berada dalam keadaan fit maupun mereka yang masih menjalani pemulihan cedera terus dipantau agar bisa mencapai level terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.

Manajer Tim PSS Agus Purwoko menyebut, perkembangan fisik skuad sejauh ini cukup baik dan diharapkan seluruh pemain bisa berada dalam kondisi siap ketika kompetisi mulai bergulir.

“Melihat kondisi pemain setelah menjalani persiapan selama empat minggu, secara keseluruhan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi tim juga terus mengalami peningkatan,” ujar Agus di Lapangan Pakembinangun, Sleman.

Meski begitu, beberapa pemain masih membutuhkan perhatian dari tim medis.

Salah satunya adalah Frederic Injai yang masih menjalani proses pemulihan setelah mendapatkan penanganan atas cedera yang dialaminya.